Fans für Sex unter Drogen gesetzt: Schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann

In den sozialen Netzwerken werden massive Anschuldigungen gegen Till Lindemann laut. Fans sollen unter Drogen gesetzt und verletzt worden sein. Rammstein reagiert.

Am 22. Mai startete die deutsche Erfolgsband Rammstein ihre «Europa Stadion Tour» mit einem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Tickets waren lange im Voraus ausverkauft, Fans reisten aus der ganzen Welt an. Auch die Irin Shelby Lynn war dabei – und erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann und seine Crew.

Till Lindemann sieht sich heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Bild: www.imago-images.de

Wie sie in den sozialen Medien behauptet, sei sie von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, mit anderen jungen Frauen in einem separaten Bereich vor der Bühne stehen zu dürfen. Man habe Fotos von ihnen gemacht und ihnen Zugang zu Partys rund um das Konzert versprochen. Während einer Konzertpause sei sie hinter die Bühne geführt worden, wo es ihrer Aussage zufolge zu Sex mit Lindemann kommen sollte. Als sie nicht wollte, habe der Sänger aggressiv reagiert.

Lynn dokumentierte den Vorfall aus ihrer Perspektive ausführlich auf Twitter:

Auf den Partys sei ihnen Alkohol verabreicht worden, auch Lindemann habe sich unter die jungen Frauen gemischt und ihnen Tequila spendiert. Am nächsten Morgen sei die Irin mit blauen Flecken und Blutergüssen am ganzen Körper aufgewacht. Sie könne sich nur noch an wenig erinnern, habe Symptome wie Herzrasen, Übelkeit und Schüttelfrost gehabt. Sie ist davon überzeugt, unter Drogen gesetzt worden zu sein.

In den vergangenen Tagen hätten sich weitere Frauen bei ihr gemeldet, die bei Rammstein-Konzerten ähnliche Erfahrungen gemacht haben sollen. Auf ihrem Account zeigt Shelby Lynn angebliche Chatverläufe. Während viele aus Angst schweigen würden, habe sie selbst Anzeige erstattet, so die Irin.

Am Sonntagabend reagierte die Band. «Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt», heisst es in einem Statement auf Rammsteins offiziellem Twitter-Account.

