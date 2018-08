International

Rentner hauen aus Altersheim ab, um nach Wacken zu gehen



Rentner hauen aus Altersheim ab, um ans «Wacken Open Air» zu gehen

Die Flucht

Im Altersheim war es ihnen offenbar zu langweilig. Deshalb machten sich zwei ältere Herren in der Nacht auf Sonntag auf den Weg, in das nahe gelegene Wacken (Deutschland). Dort war das alljährlich stattfindende Metall-Festival «Wacken Open Air» in vollem Gange.

Bild: EPA/EPA

Das Treffen mit der Polizei

Gegen drei Uhr am Morgen trafen die beiden Rentner dann ausserhalb des Festivalgeländes auf die Polizei. «Sie hatten an dem Metal-Festival offenbar Gefallen gefunden», wie Polizeisprecherin Merle Neufeld im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord sagte. «Allerdings wirkten die beiden desorientiert und apathisch.»

Bild: EPA/DPA

Die Taxifahrt nach Hause

Blöd war nur, dass die beiden im Altersheim bereits vermisst wurden. «Das Heim organisierte rasch einen Rücktransport, nachdem die Polizei die Senioren aufgegriffen hatte», so Neufeld. Die Männer hätten sich jedoch nur widerwillig auf den Heimweg begeben. Deshalb begleitete die Polizei das beauftragte Taxi vorsorglich zurück zum Altersheim.

