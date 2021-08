International

Kanzler-TV-Duell mit Laschet, Scholz und Baerbock



Erstes Kanzler-TV-Triell: Auf RTL/n-TV diskutieren jetzt Laschet, Scholz und Baerbock

Deutschland wählt in vier Wochen. RTL und n-TV strahlen heute Abend das erste TV-Duell aus. Mit dabei: die Kandidierenden der drei grossen Parteien.

Heute in vier Wochen ist es so weit: Deutschland wählt ein neues Parlament. Die Bundestagswahlen am 26. September 2021 werden auch darüber entscheiden, wer nach der langen Zeit von Angela Merkel (CDU) neu ins Kanzleramt zieht. Die Wahlen werden Deutschland verändern und bestimmen, wer nach der über 16-jährigen Amtszeit von Merkel neu das Gesicht der deutschen Regierung wird.

Die Kandidaten

Die Wählerinnen und Wähler werden heute Sonntagabend das erste «Kanzler-Triell» zu sehen bekommen. Mit dabei werden die drei Kandidierenden der aussichtsreichsten Parteien sein:

Olaf Scholz (SPD)

Armin Laschet (CDU)

Annalena Baerbock (Grüne)

Sie alle werden es bei den Wahlen in vier Wochen nicht einfach haben: Laschet blamierte sich mit peinlichen Auftritten, Baerbock kam wegen Plagiatsvorwürfen unter Druck. Und Scholz? Er ist zwar – Stand heute – der lachende Dritte, der mit seiner SPD wieder gute Resultate bei den Umfragen erzielen kann. Bei ihm dürfte es heute Abend um eins gehen: Möglichst keine Fehler machen.

Seine Sozialdemokraten konnten nämlich im «Sonntagstrend» für die «Bild am Sonntag» im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte gewinnen. Mit 24 Prozent liegen sie nun deutlich vor der Union aus CDU und CSU – die aktuellsten Umfragen gibt's weiter unten.

Die Sendung

Ausgestrahlt wird das Kanzler-Triell am Sonntagabend auf RTL und n-TV ab 20:10 Uhr.

Moderiert wird der Event von RTL-Starmoderator Peter Kloeppel, der seit 2002 immer wieder Kanzlerduelle führen durfte. An seiner Seite wird die ehemalige ARD-Moderatorin Pinar Atalay sein.

Die aktuellsten Umfragen

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

