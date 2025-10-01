freundlich14°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Oktoberfest Bombendrohung: Öffnung der Wiesn in München verzögert sich

epa12393834 Visitors ride a carousel on the opening day of the 190th edition of the traditional Oktoberfest beer and amusement festival in Munich, Germany, 20 September 2025. According to its organize ...
Wegen einer potenziellen Drohung verzögert sich die Öffnung der Wiesn heute. (Symbolbild)Bild: keystone

«Schreiben entdeckt»: Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

01.10.2025, 09:5301.10.2025, 15:05

Das Oktoberfest in München ist nach einer Bombendrohung gesperrt worden. Die Polizei sucht das Gelände mit Spürhunden hab, Besucher dürfen die Theresienwiese nicht betreten, Mitarbeiter mussten sie verlassen.

Hintergrund ist ein Vorfall im Münchner Norden. Dort hatte ein Mann nach ersten Erkenntnissen im Rahmen eines Familienstreits am Morgen ein Wohnhaus vorsätzlich in Brand gesteckt und Sprengfallen deponiert, wie die Polizei mitteilte. Ein politisches Motiv schliessen die Behörden deshalb derzeit aus. Man sei aber offen, sollten sich Erkenntnisse in diese Richtung ergeben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann wurde verletzt an einem nahegelegenen See gefunden und starb kurz darauf. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Deutschen aus Starnberg (Bayern) handeln.

Zwei Schwerverletzte gefunden

An dem See, an dem er gefunden wurde, waren – ebenso wie in dem Haus – Entschärfungsexperten im Einsatz. Am frühen Nachmittag war im Rahmen der Entschärfungsmassnahmen eine Explosion zu hören.

Vor dem Haus brannte am Morgen ein Transporter aus, ein paar Strassen weiter zwei Autos. Zwei Schwerverletzte seien im beziehungsweise am Haus gefunden worden, sagte ein Sprecher später. Ein Mensch, von dem nach Polizeiangaben keine Gefahr ausgeht, werde vermisst.

Als gefährlich stufen die Behörden aber ein Schreiben ein, in dem der mutmassliche Täter von einer Bombendrohung gegen das derzeit in München stattfindende Oktoberfest spricht. Die süddeutsche Stadt entschied sich, das Volksfest bis mindestens 17.00 Uhr geschlossen zu lassen – oder so lange, wie es dauert, das grosse Gelände vollständig und mehrfach mit Spürhunden abgesucht zu haben. Die Polizei spricht von «einer unspezifischen Sprengstoffdrohung».

epa12419316 Two damaged cars at the scene after explosive devices were found in a burning house in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least ...
Beschädigte Autos in München nach mutmasslichen Explosionen. Bild: keystone

Ein Post auf der Plattform Indymedia hatte zeitweise den Eindruck erweckt, es könnte einen Zusammenhang zur linken Antifa-Bewegung geben. Die Polizei geht jedoch nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um Trittbrettfahrer handelt. «Seitens des Tatverdächtigen besteht kein Bezug zur Antifa», meldeten die Ermittler am Nachmittag.

«Es gibt keine Hinweise, dass an anderen Orten in München eine Gefahr besteht.»

Oberbürgermeister: Sicherheit geht vor

Oberbürgermeister Dieter Reiter schloss in einem Instagram-Post nicht aus, dass das Oktoberfest am Mittwoch den ganzen Tag geschlossen bleibt. «Die Polizei wird alles tun, möglichst bis am Nachmittag um 17.00 Uhr die Wiesn komplett durchsucht zu haben, um damit Sicherheit zu gewähren. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich wieder melden, dann wird die Wiesn heute gar nicht eröffnet», sagte Reiter auf der Plattform Instagram. «Tut mir leid, anders geht’s nicht, Sicherheit geht vor.»

Rund um das Oktoberfestgelände blieben Besucher am Vormittag zunächst noch ratlos stehen. «Aufgrund einer Bombendrohung öffnet das Oktoberfest heute vorerst um 17.00 Uhr», hiess es dann über Lautsprecher. Die Menschen reagierten ruhig und machten sich wieder auf den Heimweg. Die Warteschlangen an den Eingängen lösten sich auf.

Explosionsartige Geräusche und Flammen

Am Morgen war um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden Münchens hörten explosionsartige Geräusche oder Schüsse und sahen die Flammen.

«Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat», beschrieb ein Anwohner. «Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat's gebrannt.» Eine weitere Anwohnerin berichtete von einer Rauchwolke, der Brandgeruch war weithin wahrnehmbar. Noch Stunden später war der Rauch aus der Ferne zu sehen. «Es wird alles evakuiert, die ganze Strasse», sagte eine Frau. Die Polizei sperrte den Bereich grossräumig ab, der Verkehr staute sich.

Schüsse und Explosionen: Ein Toter in München gemeldet

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren in dem normalerweise sehr ruhigen Viertel am Rande der Hauptstadt des Bundeslandes Bayern unterwegs. Die Polizei ordnete einen Evakuierungsradius von 200 Metern rund um das brennende Gebäude an, der von den Anwohnern geräumt werden sollte. Auch eine Mittelschule wurde gesperrt. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit etwa 100 Mann vor Ort. (rbu/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
51 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Anonymous77639578
01.10.2025 11:58registriert September 2020
Ich finde es besorgniserregend, wenn tödliche Gewalt von politisch motivierten Gruppen ausgeht – diesmal aus dem linken Spektrum. Zuerst der Sabotageakt auf die Stromversorgung in Berlin und nun das: Kann jemand Beispiele nennen, die ein rechtliches Vorgehen gegen gewaltbereite Strukturen begründen würden? Ich finde ausserdem erstaunlich, dass Plattformen wie Indymedia hier weiterhin frei zugänglich sind – obwohl sie nach deutschem Recht eigentlich als verfassungsfeindlich gelten müssten.
7749
Melden
Zum Kommentar
51
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
5
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
Nach Drohnenalarm: Deutschland schickt Kriegsschiff an EU-Gipfeltreffen
Tagelang versetzten Drohnen unbekannter Herkunft die dänische Hauptstadt Kopenhagen in Daueralarm. Für das grosse Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs wurde nun kräftig aufgerüstet.
Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten treffen, gilt normalerweise schon die höchste Sicherheitsstufe. Aber für das Treffen vom Mittwoch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wurde das Regime noch einmal kräftig verschärft. Immerhin versetzten etliche Drohnen unbekannter Herkunft das Land während Tagen in den Alarmzustand.
Zur Story