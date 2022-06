Auto fährt in Berlin in Menschenmenge – mindestens zehn Verletzte

In Berlin-Charlottenburg ist ein Fahrzeug in eine grössere Menschenmenge gefahren. Dabei wurden einem Medienbericht zufolge mindestens zehn Menschen verletzt.

Mindestens zehn Menschen sind am Mittwoch in Berlin verletzt worden. In der Rankestrasse war ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, wie die Feuerwehr dem RBB Inforadio bestätigte. Mehr war zunächst nicht bekannt.

(t-online,fas )