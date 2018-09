International

Reumütiger Tankstellendieb bringt Beute zurück



Nach der Beute die Reue: Im deutschen Bundesland Hessen ist ein reumütiger Tankstellendieb nach einem nächtlichen Überfall zum Tatort zurückgekehrt und hat seine Beute zurückgebracht.

Wie die Polizei in Griesheim in der Nacht zum Samstag mitteilte, erbeutete der Mann am späten Freitagabend zunächst mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuss.

Nur wenig später meldete sich der Tankstellenmitarbeiter, der überfallen worden war, erneut bei der Polizei. Er berichtete, der Täter habe das erbeutete Bargeld wieder vor dem Eingang abgelegt. Auch danach sei er geflüchtet. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. (sda/afp)

