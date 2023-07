Spaziert in Berlin eine Löwin umher? Polizei warnt Anwohner

Eine grosse Raubkatze auf dem Video, das die Polizei von Zeugen erhalten hat. Bild: twitter

Spaziert in Berlin eine Löwin durch die Stadt? Polizei warnt Anwohner

Grosser Einsatz am Morgen zwischen Berlin und Potsdam: Dort ist offenbar eine Löwin entkommen. Die Bevölkerung wird vor einer Raubkatze gewarnt.

In Berlin Brandenburg in Deutschland warnt die Polizei die Bewohner davor, ihr Häuser zu verlassen. Der Grund hat es in sich: Eine Löwin soll dort ihr Unwesen treiben, so die Polizei gegenüber t-online am Morgen. Ob es sich bei dem Tier wirklich um eine Löwin handelt, könne man aber erst sicher sagen, nach dem Fund des Tieres.

Die Einsatzkräfte waren von Zeugen alarmiert worden, die die mutmassliche Löwin gesichtet hatten. Auf Twitter kursierte in der Früh ein Video, das eine Löwin an einem Strassenrand zeigen soll. Am frühen Donnerstagmorgen liess sich zunächst nicht bestätigen, ob dieses Video tatsächlich das gesuchte Tier zeigt.

Einsatzkräfte sind mit zahlreichen Kräften seit Mitternacht im Einsatz. Zwei Polizeihubschrauber kreisten in der Nacht über der Region. Bis 5.15 Uhr verliefen die Suchmassnahmen erfolglos, so der Sprecher. Woher das Raubtier stamme, ist bislang unklar. «In der Region vermisst kein Zoo oder Zirkus so ein Tier», so der Sprecher.

Die Einsatzkräfte forderten auch Tierschutzexperten mit Betäubungsgewehren an. Damit soll das Tier wohl im Zweifel ruhig gestellt werden. Über die Warn-App Nina und Durchsagen im Radio wurde die Bevölkerung vor dem Tier gewarnt.

