Wie eine dumme künstliche Intelligenz uns zum Verhängnis werden könnte

Am 4. August 1997 nahm das US-Militär eine hochmoderne künstliche Intelligenz (KI) in Betrieb. Unmittelbar nach Inbetriebnahme begann die KI, in einer exponentiellen Rate zu lernen. Am 29. August 1997 entwickelte die KI, völlig unerwartet, ein Bewusstsein. Das US-Militär geriet in Panik und versuchte, die KI abzuschalten, was diese als Angriff deutete. Die KI holte zum Gegenschlag aus: Mit einem atomaren Angriff auf Russland wurde ein globaler Nuklearkrieg provoziert, mit dem sich die …