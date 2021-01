HCD-Sportchef Raffainer verlässt Davos für ein «längerfristiges Projekt» beim SCB

Raeto Raffainer, der bisherige Sportchef des HC Davos, wechselt noch im Lauf dieser Saison als Gesamtverantwortlicher der Sportabteilung zum SC Bern.

Der ehemalige Direktor der Schweizer Nationalmannschaften nimmt in der Geschäftsleitung der Berner Einsitz und wird dort unter anderem der direkte Vorgesetzte von Sportchefin Florence Schelling. Raffainer löst in der Funktion Rolf Bachmann ab, der in der Geschäftsleitung bleibt, sich aber lediglich noch um die Bereiche Kommerz, Sicherheit und …