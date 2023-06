Donald Trump kommt weiter in Bedrängnis. Bild: keystone

«Das sind die Papiere»: Brisante Tonaufnahmen von Trump erstmals veröffentlicht

Die Veröffentlichung einer Tonaufnahme könnte Donald Trump in der Affäre um geheime Regierungsunterlagen weiter in Erklärungsnot bringen.

«Das sind die Papiere», sagt Trump in der Audioaufnahme und bezieht sich dabei auf etwas, das er als «streng vertraulich» bezeichnet und offenbar jemand anderem im Raum zeigt, wie CNN berichtet. Die Aussagen auf der Tonaufnahme stehen im klaren Gegensatz zu dem, was der ehemalige US-Präsident bisher über seinen Umgang mit den Geheimdokumenten, die in seinem Besitz gefunden wurden, behauptet hat.

Konkret scheint es um ein geheimes Pentagon-Dokument zu einem Angriff auf den Iran zu gehen, das Trump herumzeigt. «Als Präsident hätte ich sie freigeben können, jetzt kann ich es nicht», sagte Trump in der am Montagabend (Ortszeit) vom US-Sender CNN publik gemachten Aufnahme aus dem Jahr 2021.

Die Existenz der Aufnahme war schon bekannt – ihre Abschrift ist zentraler Bestandteil der Anklageschrift. Auch hatten Medien bereits über die Tonaufnahme berichtet, die bislang aber noch nicht veröffentlicht worden war. Trump hatte immer wieder behauptet, Verschlusssachen seien nach der Mitnahme in sein Privatanwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida nicht mehr als geheim eingestuft gewesen. Die Aufnahme könnte Trumps Argumentation untergraben.

Auf dem von ihn mitgegründeten Internetportal «Truth Social» bezeichnete Trump die Veröffentlichung der Aufnahme als Wahlbeeinflussung und Teil einer «fortwährenden Hexenjagd». Den vom Justizministerium eingesetzten Sonderermittler Jack Smith beschimpfte er als «geistesgestört». Smith, das Justizministerium und das FBI hätten die Aufzeichnung illegal an die Presse durchsickern lassen und die Tatsachen verdreht – tatsächlich stelle die Aufnahme eher eine Entlastung für ihn als Ex-Präsidenten dar.

Die Bundespolizei FBI hatte im August Trumps Anwesen Mar-a-Lago durchsucht und dort zahlreiche Verschlusssachen aus seiner Amtszeit beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dadurch, dass Trump vertrauliche Regierungsdokumente nach seiner Amtszeit in privaten Räumen aufbewahrte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Er wurde Mitte Juni in der Affäre angeklagt und musste persönlich vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen. Trump bekannte sich «nicht schuldig». Es war das erste Mal, dass ein früherer US-Präsident vor einem Bundesgericht erscheinen musste, um sich einer Anklage zu stellen. (con/sda/dpa)