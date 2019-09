Das sind die wichtigsten Stellen im Telefonprotokoll von Trump mit der Ukraine

Jetzt ist es draussen. Das Telefonprotokoll, dass US-Präsident Donald Trump seines Amtes entheben könnte. Hier gibt's die wichtigsten Abschnitte.

Das Telefongespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und des Ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fand im Spätsommer dieses Jahres statt. Nach anfänglichem Geplänkel und gegenseitigen Sympathie-Bekundungen der beiden Präsidenten, geht es um die militärische Unterstützung, die die USA der Ukraine zukommen lassen. Der ukrainische Präsident Selenskyj beteuert:



Darauf bittet Trump Selenskyj um einen Gefallen, der Crowdstrike betrifft.

Bei Crowdstrike handelt es sich um das Unternehmen, das beauftragt wurde, die Hacker-Angriffe auf die Demokraten im Jahr 2016 zu untersuchen. Auch Sonderermittler Robert Mueller wird im Gespräch erwähnt. Dann geht es ziemlich bald um Joe Bidens Sohn, Hunter Biden.



Und Selenskyj antwortet:



Selenskyj bittet daraufhin Donald Trump, ihm und seiner Regierung Informationen zukommen zu lassen, sobald er (Trump) mehr über den Fall wisse. Trump betont mehrfach, dass sein Anwalt Rudy Giuliani und der Justizminister anrufen werden, um der Sache mit Biden auf den Grund zu gehen.