Ja, die Schuhe wirken schon so. Nein, er trägt einfach zu grosse Schuhe. Was zum F**k bin ich lesend?!

Seltsam ist nicht, dass DeSantis Cowboy-Stiefel zu einem Anzug trägt. Darüber lässt sich – gerade in den USA – streiten. Seltsam ist, dass sich die Stiefel an einem Ort biegen, wo sich normale Füsse nicht verbiegen. Aber seht selbst:

Die Kleiderwahl von US-Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis sorgt einmal mehr für Gesprächsstoff. Der Republikaner trat am vergangenen Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Washington auf.

Schädelteile gefunden: Nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk ist tot

Lange bangte die Familie Louk um ihre 22-jährige Tochter, doch seit heute steht offiziell fest: Shani Louk ist tot. Gefunden wurden nur Teile ihres Schädels.

Die Deutsche Shani Louk wollte wie Tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete am 7. Oktober in einem Blutbad, als Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel überfielen. Mindestens 260 Menschen wurden auf der Party in der Negev-Wüste getötet – darunter auch Shani Louk. Über den Tod der jungen Frau informierte die israelische Armee die Familie in der Nacht zum Montag, wie die Mutter Ricarda Louk der Deutschen-Presse-Agentur sagte. Die Familie dachte bisher, Shani Louk sei in den Gazastreifen verschleppt worden.