Donald Trump zurück im Weissen Haus – aber er hängt da nur so rum

Welch weihnachtliche Geste der Versöhnung, oder ist es doch ein Seitenhieb? Die First Lady der USA ist alljährlich für die festliche Deko im Weissen Haus zuständig. Dabei wählte Jill Bilden nun einen ungewöhnlichen Ansatz.

Jill Biden vor dem Weihnachtsbaum Bild: keystone

Ein Artikel von

«Jill Biden hängt die Trumps auf»: Mit Sätzen wie diesen könnten Scherzkekse nun augenzwinkernd die Aktion kommentieren, für die sich Jill Biden bei ihrer Weihnachtsdekoration im Weissen Haus entschieden hat. Denn neben pompösen Weihnachtsbäumen, riesigen Geschenken und einem gigantischen Kranz mit roter Schleife hat die Ehefrau des US-Präsidenten Joe Biden auch Bilder mit ins Weisse Haus gebracht.

Und siehe da: Schon hat es der frühere US-Präsident Donald Trump inklusive seiner Frau Melania zurück ins Weisse Haus geschafft. In Form eines Fotos hängt das Paar nun am Weihnachtsbaum seines Nachfolgers. Das goldgerahmte Bild von Trump und seiner Ehefrau Melania ist Teil der am Montag vorgestellten Weihnachtsdekoration des Amtssitzes des US-Präsidenten.

Dass das Ehepaar Trump so gewürdigt ist, könnte als weihnachtliches Angebot der Versöhnung gewertet werden. Andere sehen in der Aktion hingegen einen augenzwinkernden Kommentar, frei nach dem Motto: An die Weihnachtstanne schafft ihr es noch – aber weiter nicht. Jedenfalls sorgte der festliche Schmuck von Jill Biden für viele Reaktionen in den sozialen Medien, wo die Menschen Bilder und Theorien zur Deko teilten.

An dem Weihnachtsbaum im Saal für Staatsbankette hängen jedoch auch Fotos anderer früherer US-Präsidenten und ihrer Ehefrauen von Jimmy Carter bis Barack Obama . Als ungewöhnlich wird die Auswahl interpretiert, weil Biden und Trump sich im vergangenen Jahr einen erbittert geführten Wahlkampf um das Präsidentenamt geliefert hatten. Der Republikaner Trump hat seine Wahlniederlage bis heute nicht eingestanden und verbreitet nach wie vor die vielfach widerlegte Verschwörungstheorie vom angeblichen massiven Wahlbetrug.

Bidens wurden nicht eingeladen, Trumps nun berücksichtigt

Das Ehepaar Trump verweigerte dem Ehepaar Biden vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten auch die traditionelle Einladung zum Tee im Weissen Haus – ein klarer Bruch mit den Gepflogenheiten.

In der diesjährigen Weihnachtsdekoration des Weisse Hauses schlägt sich der Zwist aber nicht nieder. Auch an anderen Orten im Weissen Haus wurden Fotos von Trump aufgehängt.

Bidens Ehefrau Jill hat die Dekoration unter das Motto «Geschenke von Herzen» gestellt. Nach Angaben des Weissen Hauses wurden 41 Weihnachtsbäume aufgestellt, mehr als 1800 Meter Schmuckband verwendet, 300 Kerzen aufgestellt und Lichterketten mit mehr als 78'750 Leuchten angebracht. Mehr als hundert Freiwillige arbeiteten eine Woche lang an der Dekoration.

(sow,t-online )