International

Donald Trump

US-Wahlen 2020: Der Stand am Samstagmorgen – das musst du wissen



Das hast du bei den US-Wahlen in der Nacht auf Samstag verpasst

Die US-Wahlen ziehen sich weiter hin. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen. Falls du gestern um 22 Uhr ins Bett gingst: Das hast du seither verpasst.

Noch immer sind die Endresultate der US-Wahlen 2020 nicht bekannt. Das Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump geht jedoch dem Ende zu. Oder anders gesagt: Man wartet gefühlt nur noch auf die Bestätigung, dass Joe Biden gewonnen hat.

Damit du den Geschehnissen folgen kannst, haben wir dir alles Wichtige aus der Nacht zusammengefasst und zeigen dir den aktuellen Stand in den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten:

Die Ergebnisse aus der Nacht

Es sind nur noch sechs Staaten offen: Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina und Pennsylvania. Aus allen Staaten ausser Alaska, das traditionell an die Republikaner geht, gab es neue Resultate.

Biden führt seit Freitagabend in allen Swing States ausser North Carolina. Der Vorsprung ist aber teilweise minim. So wird in Georgia nachgezählt werden müssen. In den anderen Nevada und Pennsylvania konnte Biden seinen Vorsprung ausbauen, in Arizona holte Trump etwas auf.

>>> Aktuelle Informationen findest du im Liveticker

Das ist die Ausgangslage in den verbleibenden Swing States am Samstagmorgen:

Stand: 05:15 Uhr

Arizona (11 Wahlleute):

Biden liegt mit 49,6% zu 48,6% vorne

Unterschied: 29’861 Stimmen

95 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt



Biden liegt mit 49,6% zu 48,6% vorne Unterschied: 29’861 Stimmen 95 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt Georgia (16 Wahlleute):

Biden liegt mit 49,4% zu 49,3% ganz knapp vorne

Unterschied: 4395 Stimmen

99 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt



Biden liegt mit 49,4% zu 49,3% ganz knapp vorne Unterschied: 4395 Stimmen 99 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt Nevada (6 Wahlleute):

Biden liegt mit 49,8% zu 48% vorne

Unterschied: 22’657 Stimmen

93 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt



Biden liegt mit 49,8% zu 48% vorne Unterschied: 22’657 Stimmen 93 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt North Carolina (15 Wahlleute):

Trump liegt mit 50,0% zu 48,6% vorne

Unterschied: 76’515 Stimmen

98 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt



Trump liegt mit 50,0% zu 48,6% vorne Unterschied: 76’515 Stimmen 98 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt Pennsylvania (20 Wahlleute):

Biden liegt mit 49,6% zu 49,1% vorne

Unterschied: 28’833 Stimmen

96 Prozent der Wahlkreise sind ausgezählt



Insbesondere in Pennsylvania konnte Biden über Nacht zulegen: Kurz vor @JoeBiden​s Auftritt in Wilmington, gibt's aus #Pennsylania neue Zahlen. Und die bringen den Demokraten noch näher an die Präsidentschaft:

– 🔵 BIDEN: 3’336’887 (+0,5 %p, +28’833)

– 🔴 TRUMP: 3’308’054

————

Mehr bei @watson_news.https://t.co/RZ0EydHtA0 pic.twitter.com/sOIZS1gKut — Petar Marjanović (@petarmarj) November 7, 2020

Wann die Resultate erwartet werden

Wann ein Präsident feststeht, ist noch immer unklar. Das hängt auch damit zusammen, dass das Rennen in vielen Staaten sehr knapp ist – so wird beispielsweise in Georgia nochmals nachgezählt. Besondere Aufmerksamkeit erhält Pennsylvania, weil Biden die Wahl mit diesem Staaten und den entsprechenden 20 Wahlleuten für sich entscheiden könnte. Das Resultat in Pennsylvania kann laut CNN «jeden Moment oder auch erst in Tagen» publiziert werden.

Der Auftritt von Joe Biden

Joe Biden trat diese Nacht in Wilmington, Delaware vor seine Fans. In seiner Rede zeigte er sich optimistisch über den Ausgang der Wahl, rief aber zur Geduld aus. Jede Stimme müsse gezählt werden, bevor sich jemand zum Sieger erklären könne.

Die Highlights von Bidens Rede – noch keine Siegesrede Video: watson/lea bloch

Die Ausgangslage am Samstag

Wenn wir davon ausgehen, dass Trump Alaska und den verbleibenden Sitz in Maine gewinnt, ergeben sich folgende Wege zum Sieg für die beiden Kandidaten.

Bild: watson

Die Ausgangslage ist sieht wie folgt aus:

Joe Biden:

Der demokratische Herausforderer braucht noch 17 Wahlmännerstimmen. Wenn er also Pennsylvania gewinnt, ist er Präsident. Sollte Trump in Pennsylvania gewinnen, braucht Joe Biden zwei der anderen fünf offenen Staaten. In Alaska ist ein demokratischer Sieg sehr unwahrscheinlich. Deshalb müsste Biden in diesem Fall in zwei der folgenden Staaten gewinnen: Arizona, Georgia, Nevada oder North Carolina.​

Donald Trump:

Für den US-Präsidenten sieht die Lage schlechter aus. Im Moment hat er 213 Wahlmännerstimmen. Die drei aus Alaska sind ihm quasi gewiss. Trotzdem braucht er darüber hinaus die Stimmen aus Arizona, Georgia, North Carolina und Pennsylvania. Er kann nur auf die Stimmen aus Nevada verzichten. Wenn er North Carolina verliert, braucht er trotzdem die Stimmen aus Nevada.



Für den US-Präsidenten sieht die Lage schlechter aus. Im Moment hat er 213 Wahlmännerstimmen. Die drei aus Alaska sind ihm quasi gewiss. Trotzdem braucht er darüber hinaus die Stimmen aus Arizona, Georgia, North Carolina und Pennsylvania. Er kann nur auf die Stimmen aus Nevada verzichten. Wenn er North Carolina verliert, braucht er trotzdem die Stimmen aus Nevada. Unentschieden:

Tatsächlich ist es auch möglich, dass beide Kandidaten bei 269 Wahlmännerstimmen landen. Dafür müsste Joe Biden Georgia gewinnen und Donald Trump alle übrigen Staaten. Dann könnte die USA in eine Verfassungskrise rutschen, weil dann das House of Representatives den Präsidenten bestimmen würde.



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So wählen die Amerikaner Unruhen in den USA: Die Lage spitzt sich zu Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter