Sarah Cooper trollt Trump erneut

Kaum hat Donald Trump wieder mal eine merkwürdige Aussage gemacht, werden auf Social Media die Rufe nach Sarah Cooper laut. Seit mehreren Monaten trollt die Frau aus New York jeweils den US-Präsidenten und hat mit ihren Videos durchschlagenden Erfolg. Die Views schnellen jeweils in die Millionenhöhe. Ihr Rezept ist dabei auf den ersten Blick ganz einfach: Sie lässt den Präsidenten sprechen, während sie dabei Pantomime spielt.

Nun hat Sarah Cooper wieder zugeschlagen. Donald Trump verkündete am Freitag, dass er die Social-Media-Plattform TikTok verbieten wolle. Vermutet wird, dass er sauer auf deren User ist, da sie in einer koordinierten Aktion Tickets für seine Wahlkampfveranstaltung in Tulsa kauften und nicht erschienen. Die Sitze blieben folglich peinlich leer.

Die Zeitschrift Vogue geht sogar noch einen Schritt weiter und vermutet, dass Sarah Cooper der Grund ist, weshalb er die Plattform verbieten möchte. Offiziell gibt die Regierung Bedenken an, dass China die App für Spionage benutzen könnte.

Sei's drum. Sarah Cooper liess es sich jedenfalls nicht nehmen, zu Trumps Tick-Tack «TikTok-Aussagen» ein Video zu produzieren:

How to tick tack pic.twitter.com/1Mn8nk363f — Sarah Cooper (@sarahcpr) July 31, 2020

Dies gibt uns die Gelegenheit, gleich noch zehn weitere Videos der vergangenen Woche anzufügen. Anschauen wärmstens empfohlen. Viel Spass!

How to person woman man camera tv pic.twitter.com/rcQC4sxmLX — Sarah Cooper (@sarahcpr) July 24, 2020

How to immigration policy pic.twitter.com/qxjmIXPZkL — Sarah Cooper (@sarahcpr) July 15, 2020

How to cognitive pic.twitter.com/YM51OJ58qA — Sarah Cooper (@sarahcpr) July 10, 2020

How to mask pic.twitter.com/Mm8IBTrNxd — Sarah Cooper (@sarahcpr) July 6, 2020

How to second term pic.twitter.com/WTuH277sUA — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 26, 2020

How to lobster pic.twitter.com/PZTlomCi5T — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 9, 2020

How to empty seat pic.twitter.com/SxDJ5M1sdN — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 22, 2020

How to Lincoln pic.twitter.com/zerw0PVs9x — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 14, 2020

How to water pic.twitter.com/1wCzqAlvMq — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 13, 2020

How to bunker pic.twitter.com/cu7StjllD0 — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 6, 2020

