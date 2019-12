International

Donald Trump

Ex-Republikaner kritisiert Trump in öffentlichem Brief stark



Moralisch und intellektuell ungeeignet – Ex-Republikaner kritisiert Trump stark

Der frühere Kongressabgeordnete der Republikaner, Dave Trott, hat Donald Trump in einem öffentlichen Kommentar stark kritisiert. Der im Herbst zurückgetretene Trott publizierte seine Kritik im Online-Magazin The Atlantic. Darin schreibt er unter anderem, dass Trump psychologisch, moralisch, intellektuell und emotional nicht für das Amt des Präsidenten geeignet sei. Aus diesen Gründen sei es nötig, Trump aus dem Amt zu entfernen. Er ziehe sogar in Betracht, 2020 für einen demokratischen Kandidaten zu stimmen.

Weiter schreibt er in seinem Brief, dass hohe Arbeitslosigkeit, eine stagnierende Wirtschaft und massive Schulden für ein paar Jahre besser seien als sich von Verbündeten zu entfremden, in einen Atomkrieg mit dem Iran zu geraten oder 10'000 islamistische Soldaten in Syrien freizulassen.

Trott ist damit ein weiterer Ex-Republikaner, der Trump nach einer verlorenen Wiederwahl oder der Pension öffentlich kritisiert. Währenddessen zeigen sich die aktiven Mitglieder der Republikaner im Kongress weiterhin einheitlich. Nicht ein Republikaner hatte die die Anklagepunkte bei der Abstimmung für das Impeachment von Donald Trump unterstützt. Trump hat bisher nicht auf den Text reagiert. (pls)

