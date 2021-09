Ex-Präsident Donald Trump verklagt seine Nichte auf 100 Millionen Dollar

Wie viele Steuern der ehemalige US-Präsident Donald Trump zahlt, blieb lange ein Geheimnis – ehe seine Nichte und die New York Times seine Finanzen teilweise offenlegten. Nun will sich Trump dagegen wehren.

Trump verklagt Familienmitglied Bild: keystone

Der ehemalige Präsident der USA , Donald Trump , hat eine 100 Millionen Dollar schwere Klage gegen seine Nichte Mary Trump und die «New York Times» eingereicht. Darüber berichten mehrere US-Medien. In der Anklageschrift wird behauptet, dass Mary Trump gemeinsam mit mehreren Reportern an einem «heimtückischen Komplott» beteiligt waren, um die Steuererklärung des Ex-Präsidenten zu erhalten.

Drei Journalisten der New York Times hatten 2019 ausführlich über die Finanzen Trumps berichtet und wurden dafür mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Trump soll laut den Berichten etwa 2016 auf Bundesebene lediglich 750 Dollar Einkommenssteuer gezahlt haben. Üblicherweise legen US-Präsidenten bereits während des Wahlkampfes ihre Steuerunterlagen offen. Trump hatte seine Steuerdaten nie veröffentlicht.

Die Psychologin und Donald Trumps Nichte Mary Trump hatte in einem 2020 veröffentlichten Buch mitgeteilt, sie habe Teile der Steuerinformationen Trumps an die New York Times weitergegeben. In einer Mitteilung nannte sie ihren Onkel nun «verzweifelt» und einen «Verlierer». Die New York Times kündigte bereits an, sich gegen die Klage zur Wehr zu setzen.

