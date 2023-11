Trump vor Gericht am 6. November 2023. Bild: keystone

7 denkwürdige Aussagen von Trump vor Gericht – und 1 schnippische Antwort seines Anwalts

Der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump sagte am Montag etwa vier Stunden lang in einem zivilen Betrugsprozess in New York aus. Diese Zeit nutze er, um mit seinem Reichtum zu prahlen und den Richter, Arthur Engoron, verbal zu beleidigen. Doch dieser liess sich nicht aus der Ruhe bringen.

Hier sieben denkwürdige Momente:

Bargeld gegen Immobilien

Trump gab während der Anhörung zu, dass er die Dokumente kenne, die den Kern des Betrugsfalls bilden, der derzeit verhandelt wird. Dabei geht es darum, dass sein Unternehmen den Wert von Wohntürmen, Golfplätzen und anderen Vermögenswerten erhöht habe, um bessere Finanzierungsbedingungen zu erhalten.

Arthur Engoron. Bild: keystone

So seien etwa sein Anwesen in Mar-a-Lago und der Golfplatz Doral in Florida unterbewertet, seine Residenz im Trump Tower in New York und sein Anwesen Seven Springs nördlich der Stadt jedoch überbewertet.

Um bis zu 2 Milliarden Dollar soll er so sein Vermögen geschönt haben, werfen ihm die Ankläger vor. Des Weiteren habe der mögliche Betrug Trump 100 Millionen Dollar eingebracht.

Trump entgegnete dazu, dass sein Kreditgeber, die Deutsche Bank, nur interessiere, wie viel Bargeld er besitze – und die Bewertung seiner Immobilien bei der Vergabe von Krediten irrelevant sei. Lakonisch meinte er:

«Ich habe schon lange viel Geld.»

Teile des Anwesens Mar-a-Lago, dass gemäss Dokumenten unterbewertet ist. Bild: keystone

Das ominöse Schloss

Trump musste Engoron Rede und Antwort stehen zu seinem Nettovermögen. Dabei stellte Trump die Geduld des Richters hart auf die Probe, indem er über die Schönheit seines Eigentums plauderte. So sagte er unter anderem, als er gefragt wurde, ob er zwischen 2013 und 2014 Immobilien in Schottland gebaut habe:

«Ich habe ein Schloss.»

Mit dieser Aussage beantwortete er die Aussage des Richters allerdings nicht. Als Engoron nachhakte und ihn über eine Wohnsiedlung im schottischen Aberdeen ausfragte, antwortete Trump:

«Ich möchte sie jetzt einfach nicht bauen. Sie haben wahrscheinlich gelesen, ich mache andere Dinge.»

Donald Trump kommt im Mai 2023 am Aberdeen International Airport an. In Aberdeen besitzt er mindestens den Golfclub Trump International Golf Links Aberdeen. Bild: keystone

Der unfaire Prozess

Trump wurde im Laufe des Gerichtsverlaufs immer aufgeregter und leierte immer wieder dieselben Bemerkungen über Engoron herunter. Zudem sagte er mehrfach:

«Das ist ein sehr unfairer Prozess, sehr, sehr unfair. Ich hoffe, die Öffentlichkeit schaut zu.»

Und er behauptete, dass eine Art Hexenjagd gegen ihn veranstaltet werde:

«Ich bin sicher, dass der Richter gegen mich entscheiden wird, auch wenn eine Anschuldigung ausserhalb der Verjährungsfrist liegt, denn er entscheidet immer gegen mich.»

Engoron nahm es gelassen und meinte nur: «Sie können mich angreifen, sie können tun und lassen, was sie wollen. Aber beantworte Sie bitte endlich die Frage.» Und als Trump ein anderes Mal nicht spurte, meinte der Richter schlicht: «Ich bin nicht hier, um zu hören, was er zu sagen hat. Ich bin hier, um zu hören, wie er Fragen beantwortet.»

Die böse Staatsanwältin

Trump warf der New Yorker Generalstaatsanwältin, Letitia James, vor, dass sie den Prozess nutze, um ihre eigenen politischen Ambitionen voranzutreiben. So behauptete er, dass James Gouverneurin werden wolle. Er schimpfte darum:

«Sie ist die Betrügerin.»

Letitia James. Bild: keystone

Trump warf den Justizbehörden zudem vor, seinem Geschäft übermässig grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Anstatt Fragen zu beantworten, polterte er:

«Ich halte diesen Fall für eine Schande. Viele Menschen verlassen New York wegen genau dieser Dinge.»

Bald wieder Präsident

Doch nicht nur Trump, auch sein Anwalt, Christopher Kise, hielt sich nicht zurück mit fragwürdigen Aussagen.

Christopher Kise und Alina Habba sind die Anwälte von Donald Trump im aktuellen Prozess. Bild: keystone

Als Richter Engoron ihn bat, Trump in den hinteren Teil des Gerichtssaales zu führen und ihm die Verhaltensregeln zu erklären – weil «dies keine politische Kundgebung ist» – entgegnete Kise schnippisch:

«Der frühere und bald wieder amtierende Präsident der Vereinigten Staaten versteht die Regeln.»

(yam)