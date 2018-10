International

Trump besteigt Air Force One – und löst das Schirm-Problem auf seine Art



Trump läuft mit Schirm zur Air Force One – und macht dann etwas, das so was von Trump ist

Nicht nur in der Schweiz, auch in Washington D.C. kam am Wochenende ordentlich Wasser vom Himmel. Dies musste unter anderem auch Donald Trump feststellen. Bevor der US-Präsident am Samstag die Air Force One in Richtung Indianapolis bestieg, hatte er im Freien den Reportern Red und Antwort stehen müssen. Vom Regen geschützt durch einen grossen schwarzen Schirm.

Wie gewohnt liess Trump die Reporter mit einigem Stirnrunzeln zurück. In einer Synagoge in Pittsburgh waren elf Personen umgebracht worden und Trump stellte die Frage, ob das vielleicht hätte verhindert werden können, wenn ein Synagogen-Besucher bewaffnet gewesen wäre.

Noch während sich die Reporter über diese Aussage wunderten, verabschiedete sich der Präsident in Richtung Air Force One. In der Hand immer noch der Schirm. Die Kameras hielten weiter drauf, man weiss ja nie.

Und dann ereignete sich die nächste merkwürdige Szene in der noch nicht einmal zweijährigen Amtszeit des US-Präsidenten. Da der Schirm zu gross war, um gerade in die Maschine zu laufen, hielt er vor dem Eingang kurz inne.

Kurz schien er nachzugrübeln, wie er den Schirm nun trotzdem an Bord bringen könnte.

Falsch.

Trump löste das Problem auf seine eigene Art – er liess den Schirm einfach in Wind und Regen zurück.

Unbelievable -- Trump doesn't know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz — Aaron Rupar (@atrupar) 27. Oktober 2018

Die Bilder von Trump und dem liegen gelassenen Schirm gingen natürlich sofort viral. Für viele ist die Szene die perfekte Metapher für die gesamte Präsidentschaft des 72-Jährigen.

Ein Twitter-User schreibt: «Dieser Schirm ist die Gewalt in den USA. Trump hat sie aufgebaut, draussen vor der Tür gelassen und ist dann stillschweigend weggelaufen, während sie ihr Ding macht.»

This umbrella is violence in the USA. Trump built it up, left it at the door, and then calmly just walked away from it while it does it's thing... https://t.co/AufsxLTXKt — Charlie McEwan (@CharMcew) 27. Oktober 2018

Eine andere Userin vergleicht das Flugzeug mit Geld und den Schirm mit dem Wohlbefinden der Bevölkerung.

Trump is Trump

The plane is money

The umbrella is our well being https://t.co/JCkkrhS69v — amber ruffin (@ambermruffin) 27. Oktober 2018

Oder wie es diese Userin ausdrückt: «Gebraucht, bis er ihn nicht mehr benötigt hat, dann warf er ihn weg.»

Used it until he didn’t need it anymore so he tossed it. #WakeUpAmerica — Yasmine Mary (@yazzy1967) 27. Oktober 2018

Es ist übrigens nicht das erste Mal in diesem Monat, dass Donald Trumps Besteigen der Air Force One für Hochstimmung auf Social Media sorgte. Anfangs Oktober klebte dem Präsidenten doch tatsächlich eine Serviette am Fuss. Oder war es WC-Papier? Egal. Ein bisschen lustig ist es aber allemal. (cma)

In case you were wondering, yes, Donald Trump did board Air Force One with paper or a napkin stuck to his shoe today (via https://t.co/sQgMTPqjBc) pic.twitter.com/q1Gc89ZZl7 — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) 5. Oktober 2018

