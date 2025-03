Jetzt spricht der Macher von Trumps Gaza-Video: «Sollte Satire sein»

Indem das KI-Video viral ging, habe er gesehen, «wie sich Fake News verbreiten, wenn jeder sich nimmt, was er will, und es mit seinem eigenen Narrativ verkauft». Er hoffe nun, dass der Clip «eine öffentliche Debatte über Recht und Unrecht» von generativer KI auslöse.

Dass das Video durch die Decke ging, habe er an den tausenden Nachrichten auf seinem Handy gemerkt, so Avital. Er sagt ausserdem: «Wäre es ein Sketch für ‹Saturday Night Live› gewesen, wäre die mediale Wahrnehmung eine ganz andere gewesen – schaut, wie verrückt dieser Präsident und seine Ideen sind, jeder hätte es für einen Witz gehalten.»

Wie das Video genau in Trumps Hände gelangte, ist nicht klar. Eine Möglichkeit könnte Regisseur Mel Gibson sein, welcher gemäss Avital eine erste Version des Videos erhalten hatte. Gibson amtet als Sonderbotschafter von Trump – soll aber bestreiten, das Video je an Trump weitergegeben zu haben.

Trump: Wir werden Grönland so oder so bekommen

«Beija-Flor» gewinnt Rios Samba-Wettbewerb – so sehen die Kostüme aus

Die «Beija-Flor» hat in Rio de Janeiro mit ihrem Umzug im Sambodrom den Wettbewerb als beste Sambaschule gewonnen.

«Lasst uns feiern», sagte der in Brasilien bekannte und sichtlich gerührte Samba-Sänger Neguinho (75), der nach langjähriger Tätigkeit für die Sambaschule in Rente gehen wird. Es ist der 15. Titel für die Schule aus dem Norden der Stadt, die am Mittwoch (Ortszeit) ausgezeichnet wurde. Eine Jury vergab dafür Noten in neun Kategorien wie zum Beispiel Kostüme, Harmonie oder Handlung.