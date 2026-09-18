Euphorisiert von dem, was sich in seiner Wange befindet, jubelt ein Anhänger der Huthis einer aufgezeichneten Rede des Huthi-Führers Malik al-Huthi (im Hintergrund) zu. Bild: imago

Warum dicke Huthi-Backen für den Jemen ein Problem sind

Was die Menschen im Jemen in ihren Wangen verstecken und warum der Inhalt für Gesundheit, Wirtschaft und Natur schädlich ist. Trotzdem profitieren die Huthis von Khat.

Nico Lercher Folge mir

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Die Huthi-Miliz beförderte sich jüngst mit ihrem Vormarsch im Jemen, der damit einhergehenden Gefahr für die Strasse von Bab-al-Mandab und somit Gefahr für den Welthandel in die internationalen Schlagzeilen. Betrachtet man die Bilder jubelnder Huthi-Anhänger etwas genauer, so entdeckt man die eine oder andere Hamsterbacke. Verantwortlich für die einseitig aufgeblasenen Gesichter ist die Droge Khat. Und abgesehen vom Aussehen der Konsumenten ist daran nur sehr wenig lustig.

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Khat, auch bekannt als Qat oder Chat, besteht aus den Blättern des Kathstrauchs (Catha edulis). Durch das Kauen der Blätter werden die Wirkstoffe Cathinon und Cathin – beides enge Verwandte von Amphetamin – freigesetzt und gelangen über den Speichel in den Körper. Die verräterisch dicke Wange ist nicht etwa angeschwollen, sondern mit zerkauten Khat-Blättern gefüllt.

Gemäss der European Union Drug Agency (EUDA) ähnelt die Wirkung von Cathinon jener von Amphetamin, wenn auch in abgeschwächter Form. Die Wirkung soll mehrere Stunden andauern. Während einer normalen Sitzung werden zwischen 100 und 200 Gramm Khat-Blätter konsumiert.

Der Konsum von Khat hat in der jemenitischen Kultur tiefe Wurzeln. Bei Festen, Streitbeilegungen oder dem gemütlichen Beisammensein wird Khat gekaut. 90 Prozent der Männer und ein Drittel der Frauen im Jemen mampfen die grünen Blätter. Die beliebte Droge hat jedoch negative Folgen für die Wirtschaft, die Umwelt und auf die Gesundheit der Konsumenten.

Ein jemenitischer Schreiner kaut Feierabend-Khat. Bild: Keystone

Wirtschaft

Khat kauen ist traditionell eine soziale Angelegenheit. Beim täglichen Nachmittagskauen trifft man sich mit Freunden, diskutiert und entspannt. Das Nachmittagskauen ist den Menschen heilig, weshalb auch der jemenitische Arbeitstag lediglich von 8.00 bis 14.00 Uhr dauert.

Khat-Händler testen ihre Ware. Bild: EPA

Wasser

Der Khat-Anbau hat im Jemen stetig zugenommen. Zwischen 2016 und 2021 soll gemäss EU-Kommission die Anbaufläche von Khat in einigen Regionen um 40 Prozent gewachsen sein – oft zulasten essbarer Pflanzen. Das häufigere Ausbleiben von Niederschlag und eine hohe lokale Nachfrage bewegten viele Bauern dazu, die verhältnismässig resilienten und ertragsreichen Kathsträuche anzubauen.

Obwohl Kathsträuche auch Dürreperioden überleben, geht ein grosser Anteil der Wasserressourcen im Land auf ihre Kosten. Denn nur die frischen Blätter werden gekaut. Je trockner das Blatt, desto schwächer die darin enthaltenen Wirkstoffe. So kommt es, dass Khat über 40 Prozent aller erneuerbaren Wasserressourcen im Jemen beansprucht und für 32 Prozent aller Grundwasserentnahmen verantwortlich ist. Das Grundwasser im Jemen wird doppelt so schnell leergepumpt, wie es die Natur auffüllt.

Ein jemenitischer Bauer erntet Khat-Blätter. Bild: EPA

Eigentlich ein Widerspruch: Bauern steigen auf den wasserintensiven Khat-Anbau um, weil traditionelle Nutzpflanzen wie Getreide oder Kaffee durch den ausbleibenden Regen abzusterben drohen. Die Folge: Wasser wird zu einem noch knapperen Gut. Dasselbe gilt für Lebensmittel. Doch die Absurdität reicht noch weiter: Der Konsum von Khat unterdrückt auch das Hungergefühl.

Gesundheit

Für die Konsumenten selbst hat Khat einige negative Folgen. Der exzessive Konsum kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magenproblemen, Mundhöhlenkrebs, Lebererkrankungen und Zahnverfall führen. Nebst körperlichen Schäden kommen die psychischen Auswirkungen hinzu. Süchtige können unter Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen und natürlich einer psychischen Abhängigkeit leiden.

Im Wettstreit um die verlockendsten Blätter setzen Bauern zudem vermehrt Pestizide ein. Mit verschiedenen Chemikalien wollen sie so die Farbe der Blätter beeinflussen, um deren Marktwert zu erhöhen. Auch zur Erntesteigerung werden teils krebserregende Pestizide eingesetzt.

Soldaten nutzen Khat als Aufputschmittel. Bild: Keystone

Profiteure

Khat ist eine natürliche, abgeschwächte Form von Amphetamin, was wohl auch die grosse Beliebtheit der Droge erklärt. Man fühlt sich wach, euphorisch und kann sich besser konzentrieren. Eigenschaften, die gerade bei Soldaten sehr gefragt sind.

Das meiste Khat kommt aus dem Nordwesten des Landes – dem Gebiet der Huthi. Konsumiert wird es jedoch in allen Regionen und seine Lieferwege lassen sich von den Fronten des Bürgerkriegs kaum aufhalten. «Wir bekämpfen die Huthis mit unseren Waffen und finanzieren sie mit unseren Mäulern», bemerkte ein Beamter aus dem Süden des Jemen gegenüber dem «Economist».