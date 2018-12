International

Drogen

Luxemburg wird zum Paradies für Schwarzfahrer und Kiffer 😎



Bild: EPA/EPA

Luxemburg wird zum Paradies für Schwarzfahrer und Kiffer 😎

«Bekifft im Gratis-Bus: Die Welt beneidet Luxemburg», titelte die deutschprachige Ausgabe der luxemburgischen Zeitung «L'essentiel». Die neue Regierung des Grossherzogtums will Cannabis legalisieren und den öffentlichen Verkehr kostenlos machen.

Luxemburg treibt die Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch für Erwachsene voran. Herstellung, Kauf, Besitz und Konsum von Cannabis für den persönlichen Bedarf von Volljährigen straffrei oder legalisiert werden soll – zu Bedingungen, die noch definiert werden sollen.

Gratis ÖV bis 2020

Zudem soll bis 2020 Bus und Bahn gratis werden. Damit wäre Luxemburg das erste Land der Welt mit einem kostenlosen öffentlichen Verkehr. Diese Ankündigung hat auch im Ausland grossen Aufsehen erregt. Sogar US-Senator Bernie Sanders lobte in einem Tweet Luxemburg für diesen Schritt: «Congratulations to Luxembourg for taking the important step of making their public transportation free» (Herzlichen Glückwunsch an Luxemburg, dass es den wichtigen Schritt getan hat, seine öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu machen).

Die Demokratische Partei (DP) von Ministerpräsident Xavier Bettel, die Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei (LSAP) und die Grünen verfügen im neuen Parlament über eine äusserst knappe Mehrheit von 31 der insgesamt 60 Abgeordneten. (whr)

Zum Internationalen Marihuana-Tag: Das sind die schönsten Joints der Welt

So soll das legale Kiffen in der Schweiz ablaufen Video: srf

Abonniere unseren Newsletter