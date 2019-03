Trump will zivile Opfer bei CIA-Drohnenangriffen nicht mehr nennen

Der WWF ging für den Tierschutz jahrelang über Leichen

Die nepalesische Zeitung «Kathmandu Post» deckte zusammen mit dem US-Newsportal «Buzzfeed» auf, dass der WWF in Nepal und in mehreren afrikanischen Ländern massive Menschenrechtsverletzungen tolerierte, um den Tierschutz voranzubringen.

Wer am frühen Morgen den Narayani- Fluss im Süden Nepals entlang spaziert, hört manchmal die schnaubenden Nashörner, die sich auf der anderen Flussseite durchs hohe Gras bewegen.

Viele der Hotels hier am Rande des Chitwan-Nationalparks haben in den vergangenen Jahren elektrische Zäune um ihre Gärten gezogen, weil die Nashörner immer näher an die Bungalows herankommen. Doch die Nashörner in Nepals Dschungel werden nicht nur zutraulicher, sondern auch immer zahlreicher.

Über 600 Tiere leben heute …