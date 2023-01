Polizei nimmt Greta Thunberg nach weiterem Protest in Gewahrsam

Auch wenn das deutsche Dorf Lützerath mittlerweile geräumt ist, dauern die Proteste weiter an. Am Dienstag versammelten sich hunderte Demonstranten in der Nähe von Lützerath – unter anderem die bekannte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die seit mehreren Tagen in Deutschland ist.

Greta Thunberg Bild: keystone

Wie die Polizei berichtet, sollen sich Menschen aus der Demonstration gelöst und sich in Richtung des Tagebaus Garzweiler aufgemacht haben. In diesem Moment griffen die Ordnungskräfte ein. Medienberichten zufolge sollen dabei auch Schlagstöcke und Pfeffersprays eingesetzt worden sein.

Auch Greta Thunberg gehörte zu einer Gruppe von Demonstranten, welche daraufhin eingekreist wurde. Die Schwedin soll auf einem Erdwall gesessen haben und sich Aufforderungen, diesen zu verlassen, widersetzt haben. Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, wurde sie deshalb anschliessend von der Polizei weggetragen.

Polizei trägt Greta Thunberg nach Demonstration weg Video: watson/twitter/chriscwe

Gemäss einem Fotograf der Nachrichtenagentur dpa soll Thunberg rund 50 Meter weit getragen worden sein. Danach führte die Polizei eine Personenkontrolle durch und nahm die Gruppe in Gewahrsam.

Was nun mit Thunberg passiert, ist offen. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Aachen, Dana Zimmermann, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das werde entschieden, wenn die Identitätsfeststellung abgeschlossen sei.

(dab)