British Airways setzt für eine Woche alle Flüge nach Ägypten aus

Theresa May geht's gut – so gut, dass sie mal wieder ihre Dancemoves zeigt

Noch etwas mehr als eine Woche und Theresa May ist ihren Job als Premierministerin Englands los. Dann übernehmen entweder Boris Johnson oder Jeremy Hunt, die beiden letzten verbleibenden Kandidaten im Rennen.

Mays Auftreten wirkt derzeit sichtlich gelassener als auch schon. So tanzte sie an einem Musik Festival in der Nähe ihres Wohnortes sichtlich gelöst zu einem Hit von Abba. Und das natürlich nicht unbeobachtet von der Presse. (Mays Tanzeinlagen waren bereits zuvor in den Fokus der Medien …