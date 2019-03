Wie geht's weiter bis zum neuen Brexit-Tag? Der Fahrplan in 6 Punkten

Die SP kehrt in die Baselbieter Regierung zurück – Grüne räumen im Kantonsrat ab

«Die Konkordanz in der Baselbieter Regierung ist wieder hergestellt»: In ersten Reaktionen auf die Resultate der Regierungsratswahlen geben sich Vertreter der Regierungsratsparteien nicht überrascht über die voraussichtliche Rückkehr der SP in den Regierungsrat.

Nach Auszählung von 81 der insgesamt 86 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft steht fest: Die SP kehrt mit ihrer Kandidatin Kathrin Schweizer mit einem guten Resultat wieder in den Regierungsrat zurück.

Für Landratspräsident Hannes …