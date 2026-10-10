«Potenziell schädliche Handlungen verhindert»: Russischer Militärblogger verhaftet

Montenegro hat fünf russische Staatsbürger festgenommen. Einer ist ein bekannter Militärblogger mit Verbindungen zur russischen Armee.

Thomas Wanhoff / t-online

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Montenegros Behörden haben den Gründer des russischen Militärblogs Rybar, Michail Swintschuk, sowie vier weitere russische Staatsbürger festgenommen und anschliessend aus dem Land ausgewiesen. Die Massnahme sei aus Gründen der nationalen Sicherheit getroffen worden, teilte die Polizei mit.

Michail Swintschuk, Chef des russischen Militärblogs Rybar: Seine Meldungen erreichen Hunderttausende Abonnenten. Bild: x/t-online

Swintschuk, seine Frau und drei weitere russische Staatsbürger wurden in einem Hotel in dem Ort Risan in der Bucht von Kotor festgenommen. Er soll sich Medienberichten zufolge zu Dreharbeiten dort aufgehalten haben. Bei der Festnahme stellten Polizei und Inlandsgeheimdienst ANB diverse digitale Geräte sicher: darunter hochauflösende Kameras, eine Drohne und mehrere Mobiltelefone. Das Eingreifen der Behörden habe «potenziell schädliche Handlungen» durch die Betroffenen verhindert, hiess es in der Polizeimitteilung.

Montenegros Ministerpräsident Milojko Spajic bezeichnete den Einsatz auf der Plattform X als «erfolgreiche Operation», ohne dabei Namen zu nennen. Seine Regierung habe wiederholt vor hybriden Aktionen und Destabilisierungsversuchen gewarnt, die den europäischen Weg Montenegros behindern sollten. Montenegro gilt als aussichtsreichster Kandidat unter den Westbalkan-Staaten für eine baldige EU-Mitgliedschaft. Der Blog Rybar bestätigte die Festnahme Swintschuks auf Telegram und betonte, er und die anderen Festgenommenen seien legal in dem Balkanland gewesen.

Prigoschin soll Rybar unterstützt haben

Rybar zählt auf Telegram 1,5 Millionen Abonnenten. Der Blog verfügt über enge Kontakte zur russischen Armee und veröffentlicht täglich Lageberichte zum Krieg gegen die Ukraine sowie zu anderen Krisenherden. Militärblogs spielen auf beiden Seiten des Konflikts eine wichtige Rolle, weil sie sich freier äussern können als die offiziellen Mitteilungen der jeweiligen Streitkräfte.

Laut «Washingon Post» ist Swintschuk ein ehemaliger Offizier und Militärübersetzer aus Wladiwostok, der für die Pressestelle des russischen Verteidigungsministeriums gearbeitet habe. Er gründete Rybar 2018 mit seinem Kollegen Denis Schtschukin; laut Berichten half Jewgeni Prigoschin dem Projekt in den Anfangsjahren finanziell.

Die EU setzte ihn 2023 auf ihre Sanktionsliste. In ihrer Begründung verwies sie unter anderem auf seine Mitgliedschaft in einer von Putin eingesetzten Arbeitsgruppe zur Koordinierung von Mobilisierungsmassnahmen sowie auf Rybars Verbreitung von Desinformation und Propaganda. 2024 beschuldigte das US-Aussenministerium Rybar, an Operationen mit Blick auf die US-Wahl beteiligt zu sein, und setzte eine Belohnung für Hinweise auf beteiligte Personen aus. Swintschuk wies im Interview mit der «Washington Post» eine Einmischung zurück. Allerding sagte er auch, dass Rybar über ein internationales Netzwerk mit 240 Kanälen in 28 Sprachen verfüge.

Das russische Aussenministerium teilte am Freitag mit, es versuche über die Botschaft in Podgorica die Umstände der Festnahme zu klären, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. Ex-Präsident Dmitri Medwedew kommentierte den Vorfall mit den Worten: «Potenziell ist die Jagd auf alle (und ich betone – alle) Russen eröffnet.»

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