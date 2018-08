Polizei in Bukarest setzt Reizgas und Schlagstöcke bei Demo ein

Er trat die Doppelbürger-Debatte los: Fussball-Funktionär Alex Miescher tritt zurück

Alex Miescher, der Generalsekretär der Schweizerischen Fussballverbands, tritt zurück. Miescher war zuletzt wegen der Doppelbürger-Affäre während der Fussball-WM in die Kritik geraten. Nach dem Ausscheiden gegen Schweden im Achtelfinal hatte der 50-Jährige in einem Interview mit dem «Tagesanzeiger» erklärt, die Schweiz müsse sich fragen, ob man in der Nationalmannschaft Doppelbürger künftig verbieten wolle.

Die Aussagen stiess besonders auch in der Nationalmannschaft auf heftige Reaktionen. …