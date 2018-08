International

Italien sagt EU den Kampf an - jetzt schreitet die Uno ein



Bild: EPA/ANSA

Die Vereinten Nationen haben die EU im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen zurechtgewiesen und auf eine rasche Lösung gedrängt. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union müssten den etwa 150 Migranten an Bord des italienischen Küstenwacheschiffs «Diciotti» «dringend» Aufnahmemöglichkeiten bieten, forderte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Samstag in einer in Genf veröffentlichten Erklärung.

An Italien richtete die Uno-Organisation den Appell, die Menschen «sofort» von Bord gehen zu lassen. Uno-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi verurteilte die Behandlung der Flüchtlinge auf der «Diciotti» als «gefährlich und unmoralisch». Die Leben von Flüchtlingen würden gefährdet, «während die Staaten einen politischen Kampf um langfristige Lösungen führen», kritisierte er.

Albanien nimmt 20 Migranten auf

Am Samstagabend teilte das italienische Aussenminsterium mit, dass Albanien 20 der Migranten aufnimmt, die sich noch an Bord des Schiffes «Diciotti» in Catania befinden. «Aussenminister Enzo Moavero Milanesi dankt Albanien für den Beschluss zur Aufnahme von 20 Migranten, die sich an Bord der 'Diciotti' befinden. Das ist ein Zeichen grosser Freundschaft und Solidarität, die Italien sehr schätzt», hiess es in einem Tweet des Ministeriums.

Bild: EPA/ANSA

Der italienische Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini hatte zuvor berichtet, er führe Gespräche mit einigen Ländern, um eine Lösung für die Migranten zu finden, die sich noch an Bord der «Diciotti» in Catania befinden.

In dem Streit um die Aufnahme der Flüchtlinge von dem Schiff hatte Italien der EU mit Beitragskürzungen gedroht, sollte nicht bis Freitag eine Lösung gefunden werden. Ein Treffen hochrangiger Vertreter von zwölf Ländern in Brüssel war dann jedoch ergebnislos zu Ende gegangen.

Italien ist mit knapp 20 Milliarden Euro der drittgrösste Netto-Beitragszahler in der EU. Die höchsten Beiträge zahlt Deutschland, gefolgt von Frankreich. Die Regierung in Rom, an der auch die fremdenfeindliche Lega-Partei beteiligt ist, fährt in der Flüchtlingspolitik seit ihrem Amtsantritt im Juni eine harte Linie.

Die «Diciotti» hatte vergangene Woche insgesamt 190 Bootsflüchtlinge an Bord genommen, 13 von ihnen wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Die italienische Regierung verweigerte dem Schiff der Küstenwache zunächst die Einfahrt in einen italienischen Hafen.

Tuberkulose und Krätze

Die 16 Migranten, die am Samstag das italienische Küstenwache-Schiff «Diciotti» verlassen durften, wurden in das Krankenhaus von Catania gebracht. Drei Männer leiden an Tuberkulose, weitere zwei an Lungenentzündung, berichteten italienische Medien.

Auch elf Frauen wurde erlaubt, das Schiff zu verlassen. Sie wurden in die Gynäkologie-Abteilung des Krankenhauses eingeliefert. Zahlreiche Migranten würden ausserdem an Krätze leiden, hiess es in italienischen Medien.

Nach ergebnislosen Beratungen über die Verteilung von aus Seenot Geretteten am Freitag in Brüssel ging die Hängepartie für 134 Migranten auf dem Schiff im Hafen von Catania weiter. Innenminister Matteo Salvini betonte, er suche nach Lösungen für den Fall.

Das Schiff der italienischen Küstenwache hatte am 16. August insgesamt 190 Migranten aufgenommen und erst am Montag die Erlaubnis bekommen, in den Hafen von Catania einzufahren. 13 der Geretteten wurden bereits kurz nach der Rettung nach Lampedusa gebracht, 27 Minderjährige konnten am Mittwochabend von Bord. (sda/afp/dpa/apa)

Freiwillige Helfer beklagen unhaltbare Zustände Video: srf

