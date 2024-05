Slowakischer Premierminister Fico angeschossen

Robert Fico. Bild: keystone

Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, angeschossen und verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die slowakische Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf den Vizechef von Ficos Partei Smer, Lubos Blaha, am Mittwoch.

Nach der Regierungssitzung sollen vier Schüsse gefallen sein, von denen einer den slowakischen Ministerpräsidenten Fico in den Unterleib traf. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Sender TA3.

(lak/sda/dpa)

Update folgt ...