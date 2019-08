International

Extremsport

Jessi Combs stirbt bei Unfall – sie wollte einen Rekord knacken



Die «schnellste Frau auf vier Rädern» ist tot

Die US-amerikanische Rennfahrerin Jessi Combs ist am Dienstag bei einem Unfall in einer Wüste in Oregon ums Leben gekommen.

Die 36-Jährige war in der Rennsportszene als «schnellste Frau auf vier Rädern» bekannt. Nun starb sie bei einem Training zu einem Rekordversuch in der Alvord-Wüste.

Sie wollte gemeinsam mit ihrem Team «North American Eagle» schneller als 820 Stundenkilometer fahren und somit den Rekord der Rennfahrerin Kitty O'Neal brechen. Diese stellte den Rekord bereits 1976 auf – allerdings auf drei Rädern.

Gemäss Informationen des Rennteams war Combs alleine in einem jetgetriebenen Rennwagen unterwegs, als sie verunfallte. Die Polizei untersuche noch die genaue Unfallursache.

Jessi Combs stellte 2013 mit einem Düsenfahrzeug mit fast 640 Stundenkilometer den Rekord für vierrädrige Fahrzeuge auf. Sie war ausserdem als TV-Moderatorin einem breiteren Publikum bekannt. So arbeitete sie unter anderem an Shows wie «MythBusters – Die Wissensjäger», «XTreme 4x4» und «All Girls Garage» mit. (jaw)

