So geht TikTok gegen Fake News über Hamas-Angriff auf Israel vor

Neben der Entfernung von Gewalt verherrlichenden Inhalten will TikTok auch Hashtags blockieren, «die Gewalt fördern oder anderweitig gegen unsere Regeln verstossen». Nach eigenen Angaben hat TikTok seit dem Angriff am 7. Oktober 2023 «über 500'000 Videos entfernt und 8000 Livestreams in der betroffenen Region geschlossen », da sie gegen die Richtlinien der Plattform verstossen haben.

TikTok will zudem seine automatische Erkennungssoftware in Echtzeit weiterentwickeln . Somit sollten gewalttätige Inhalte erkannt und entfernt werden, ohne dass Mitarbeiter von TikTok oder Community-Mitglieder den grafischen Darstellungen ausgesetzt werden.

TikTok hat zahlreiche Massnahmen aufgelistet, um die «Plattform während des Krieges zwischen Israel und Hamas zu schützen». So habe der Onlinedienst etwa eine Kommandozentrale eingerichtet, in der einige Mitarbeiter mit Sicherheitsexpertinnen zusammenkommen, um «flexibel auf diese sich schnell entwickelnde Krise reagieren» zu können. Ausserdem gebe es nun mehr Moderatoren, die Arabisch und Hebräisch sprechen, damit kritische Inhalte besser überprüft werden können.

TikTok meldete sich am Sonntag in einem Blogpost und verkündete, «verletzende Inhalte und Konten» entfernt zu haben:

«Wir haben Informationen, dass TikTok genutzt wird, um illegale Inhalte und Falschinformationen in der EU zu verbreiten», schrieb EU-Digitalkommissar Thierry Breton an Tiktok-Chef Shou Zi Chew. Da gerade Minderjährige TikTok oft als Informationsquelle über das aktuelle Geschehen nutzten, sollten «verlässliche Quellen angemessen von terroristischer Propaganda unterscheidbar sein».

Am Morgen des 7. Oktober 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Die Streitkräfte Israels haben reagiert und Ziele der Palästinenser im Gazastreifen attackiert.

Am Morgen des 7. Oktober 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Die Streitkräfte Israels haben reagiert und Ziele der Palästinenser im Gazastreifen attackiert.

In Basel stellt sich eine Partei offen an die Seite Putins

15 Verletzte bei neuem Busunglück in Venedig – gleiches Busunternehmen

Bei einem Busunglück in der italienischen Lagunenstadt Venedig sind 15 Menschen verletzt worden. Der Elektrobus war nach Angaben der Polizei am Samstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und auf den Stützpfeiler eines Wohnhauses geprallt. In Lebensgefahr sei niemand, hiess es.