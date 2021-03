International

Regisseurin Chloé Zhao holt Golden Globe für «Nomadland»



Regisseurin Chloé Zhao holt Golden Globe für «Nomadland» – Borat 2 ist beste Komödie

Filmemacherin Chloé Zhao (38) hat mit dem Roadmovie «Nomadland» den Golden Globe für Regie gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. Mit der in China geborenen Regisseurin waren auch die Britin Emerald Fennell für «Promising Young Woman» und US-Schauspielerin Regina King für ihr Regiedebüt «One Night in Miami» im Rennen. Nominiert waren zudem David Fincher («Mank») und Aaron Sorkin («The Trial of the Chicago 7»).

Mit drei nominierten Frauen in der Regie-Sparte schrieben die Globes Geschichte. Über sieben Jahrzehnte hinweg waren insgesamt nur fünf Regisseurinnen nominiert gewesen. Barbra Streisand war mit «Yentl» (1984) bis jetzt die einzige Globe-Gewinnerin.

In «Nomadland» spielt Hauptdarstellerin Frances McDormand eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer Kleinstadt ihre Habseligkeiten ins Auto packt und als Nomadin durch die USA fährt.

Die Komödie «Borat Subsequent Moviefilm» mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen hat den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. (sda/dpa)

