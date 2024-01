Netflix gewinnt mehr als 13 Millionen Kunden hinzu

Netflix hat mit einem Zuwachs von gut 13 Millionen Kunden im vergangenen Quartal die Erwartungen weit übertroffen. Der Streaming-Marktführer kommt nun auf rund 260.3 Millionen zahlende Kundenhaushalte. Das ungebrochen rasante Wachstum könnte weiter den Druck auf kleinere Streaming-Rivalen noch weiter verstärken.

Netflix hat ein erfolgreiches Quartal hinter sich. Bild: keystone

Das unternehmen gab das Quartalsergebnis am Dienstagabend Schweizer Ziet bekannt. Netflix hatte in den vergangenen Monaten bei Trittbrettfahrern durchgegriffen, die auf den Dienst mit Passwörter von Freunden oder Familienmitgliedern zugriffen, mit denen sie nicht in einem Haushalt wohnen.

Die Zahlen zeigen, dass die Rechnung von Netflix aufging und viele der betroffenen Nutzer dem Dienst treu bleiben, auch wenn es Geld kostet. Während das Unternehmen gegen das Teilen von Passwörtern vorging, wuchs die Popularität der günstigsten Abo-Version mit Werbung.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12.5 Prozent auf gut 8.83 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 7.7 Milliarden Franken). Auch das lag über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund sieben Prozent zu. Der Gewinn lag bei 938 Millionen Dollar nach 55 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. (sda/dpa)