Fotograf schiesst DAS Foto der Notre-Dame und muss sich nun gegen Fake-Vorwürfe wehren

Brand in Notre-Dame ++ Schwachstellen entdeckt ++ Bedeutende Kunstgüter gerettet

In der weltberühmten Kathedrale Notre Dame in Paris ist am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen. Bilder auf Twitter zeigen, wie dicker Rauch aus dem Turm des historischen Gebäudes aufsteigt. Flammen schiessen aus dem Dach der Kirche, welches eines der wichtigsten Wahrzeichen von Paris ist. Innerhalb kürzester Zeit haben sich Flammen im Dachstuhl ausgebreitet, dicke Rauchwolken hängen über dem Pariser Abendhimmel.

Die Polizei gab zunächst keine Informationen über den Zwischenfall bekannt.

Laut der …