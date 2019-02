International

Mindestens 7 Tote und 27 Verletzte bei Brand in Paris



Bei einem Brand in Paris sind in der Nacht auf Dienstag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in einem achtstöckigen Haus im 16. Pariser Bezirk im Westen der französischen Hauptstadt schwer verletzt, wie die französische Feuerwehr mitteilte.

Mindestens 27 weitere Personen erlitten zudem leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war mit 200 Einsatzkräften vor Ort.

Das Feuer brach zunächst aus unbekannter Ursache aus. Das Gebäude sowie umliegende Häuser wurden evakuiert. Die Feuerwehr musste obendrein einige Personen retten, die auf das Dach des brennenden Hauses geflüchtet waren.

Ein Feuerwehrsprecher warnte in der Nacht, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könne. Der Brand im siebten und achten Stock des Gebäudes sei noch nicht gelöscht. (sda/afp/dpa)

