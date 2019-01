Der interaktive «Black Mirror»-Film «Bandersnatch» ist Quatsch. Very bad job, Netflix!

Die Vorfreude war gross, die Enttäuschung ist grösser. Schade, dass Netflix ausgerechnet eins seiner besten Projekte in den Sand setzt.

Selten so genervt, selten so enttäuscht gewesen. Weil «Black Mirror» seit Jahren den Standard in Sachen technoid-technophober Serie sehr, sehr hoch setzt. Jetzt gibt es keine neuen Folgen, sondern einen neuen, originellerweise interaktiven Film, den (fast) nach Belieben dehnbaren «Bandersnatch».

Jungnerd Stefan (Fionn Whitehead) macht darin ein crazy Buch namens «Bandersnatch» – getauft nach einer Figur aus «Alice im Wunderland» – zum crazy Game. Worum es genau geht, ist egal, wir …