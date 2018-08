Drohne vermiest die Ferien des französischen Präsidenten Macron

Milliardär Kroenke will alleiniger Besitzer von Arsenal sein +++ Hürdenläuferinnen weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Robine Schürmann als Siegerin ihres Vorlaufs über 400 m Hürden in 56,35 Sekunden sowie Yasmin Giger mit mässigen 57,40 Sekunden als Lucky Loser erreichen an den EM in Berlin die Halbfinals.

Schürmann hatte einzig bei der fünften Hürde eine heikle Situation zu überstehen. Sie touchierte heftig mit dem Knie, fiel aber nicht aus dem Konzept. Giger drehte nach der letzten Hürde noch mächtig auf. Das war notwendig, denn die Ostschweizerin hatte zuvor Probleme mit dem Rhythmus zwischen den …