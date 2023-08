3000 Campingurlauber in Südfrankreich wegen Grossbrands evakuiert

Wie Präfekt Rodrigue Furcy am Abend sagte, gingen bereits 480 Hektar Naturfläche in Flammen auf. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, aber die Lage beginne sich zu bessern. Die Hoffnung sei, die Flammen auf einer Fläche einzugrenzen, wo sie keine Wohnhäuser bedrohen. Ein Flusslauf könne als natürliche Barriere für das Feuer helfen. Der Wind treibe die Flammen im Moment von Argelès-sur-Mer weg. Der Löscheinsatz werde die Nacht über andauern.

Das Feuer war am Nachmittag zwischen Saint-André und dem bekannten Badeort Argelès-sur-Mer am Mittelmeer ausgebrochen. Der Brandort liegt westlich der Grossstadt Perpignan unweit der spanischen Grenze. Grössere zusammenhängende Waldgebiete gibt es vor Ort nicht.

In Südfrankreich kämpft ein Grossaufgebot der Feuerwehr gegen einen Brand, der zur vorsorglichen Evakuierung mehrerer Campingplätze mit rund 3000 Touristen geführt hat. Im Departement Pyrénées-Orientales standen zahllose Bäume und Buschwerk in Flammen. Dort sei ein Feuer von grosser Heftigkeit im Gange, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Montagabend mit. Er rief Anwohner und Urlauber zu grösster Wachsamkeit auf. Die Feuerwehr war mit 13 Flugzeugen, 3 Hubschraubern und mehr als 500 Feuerwehrleuten im Einsatz.

In einem Monat wurden in Österreichs Hauptstadt drei Obdachlose im Schlaf attackiert – zwei von ihnen starben, eine wurde schwer verletzt. Hilfsorganisationen sind besorgt, die Polizei tappt noch im Dunkeln.

In der österreichischen Hauptstadt Wien häufen sich derzeit die Angriffe auf Obdachlose. Am 12. Juni wurde in der Brigittenau in der Nähe der Donau ein 56-jähriger Mann mit Stich- und Schnittverletzungen tot auf einer Parkbank aufgefunden. Zehn Tage später fand man unweit vom ersten Tatort, in einem Park in Wien-Leopoldstadt, eine 51-jährige Frau mit schweren Stich- und Schnittverletzungen, die überlebte.