Frankreich

Macron will nach Gelbwesten-Protest Mindestlohn anheben



Nach wochenlangen Protesten der «Gelbwesten» hat der französische Präsident Emmanuel Macron grössere Zugeständnisse angekündigt. So soll der Mindestlohn im kommenden Jahr um 100 Euro monatlich angehoben werden.

Macron kündigte in einer mit Spannung erwarteten Fernsehansprache auch weitere Zugeständnisse an: So solle es unter anderem bei Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben.

Mehr als 100'000 Menschen auf der Strasse

Nach erneuten gewaltigen «Gelbwesten»-Krawallen und Ausschreitungen am Wochenende stand Macron unter Zugzwang. Am vergangenen Samstag waren wieder weit mehr als 100'000 Menschen auf die Strasse gegangen, davon mindestens 10'000 in der Hauptstadt, um für mehr Steuergerechtigkeit und höhere Kaufkraft zu demonstrieren. Es war das vierte Wochenende in Folge, an dem die Bewegung der «Gelben Westen» in grossem Stil zu Protesten aufgerufen hatte. In Paris war es erneut zu gewalttätigen Krawallen gekommen.

Die Protestbewegung der «Gelben Westen» hatte sich Mitte November angesichts geplanter Steuererhöhungen auf Kraftstoffe formiert. Dieses Vorhaben hat die Mitte-Regierung wegen der wochenlangen Proteste mittlerweile auf Eis gelegt. Die Forderungen der Demonstranten reichen heute jedoch viel weiter - von Steuersenkungen über mehr Kaufkraft bis zum Rücktritt Macrons.

