In den sozialen Medien kursieren erste Ergebnisse von mutmasslichen Exit-Polls. Einige sehen dabei Emmanuel Macron und Marine Le Pen mit je 24 Prozent der Stimmen in der zweiten Wahlrunde. Über SMS sollen auch Umfrage-Ergebnisse kursieren, die Éric Zemmour in einer zweiten Runde sehen, dieser Ausgang ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

Éric Zemmour an einer Wahlveranstaltung am 7. April. bild: keystone

Die nationale Kommission für die Kontrolle des Wahlkampfes rief in einer Erklärung dazu auf, diesen Umfragen nicht zu trauen. In Frankreich dürfen offizielle Ergebnisse und Umfragewerte am Wahltag erst ab 20 Uhr publiziert werden, wenn alle Urnen geschlossen sind. (leo)