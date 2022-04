Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 wurde am Mittag eine vergleichsweise tiefe Wahlbeteiligung von 25,5 Prozent gemeldet. Zuletzt war diese am Mittag 2002 so tief.

Davon könnte der amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron profitieren. Der Grund: Besonders in den tieferen Einkommensschichten gehen weniger Menschen an die Urne als in vorherigen Jahren. Die mittleren und hohen Einkommensschichten hingegen fürchten einen Sieg von Marine Le Pen und wurden deshalb besonders stark mobilisiert.

Die tiefe Wahlbeteiligung könnte Marine Le Pen zum Verhängnis werden. bild: keystone

Eine tiefe Beteiligung am Mittag muss jedoch nicht automatisch eine tiefe Beteiligung für die gesamte Wahl bedeuten. (leo)