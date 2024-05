Video: twitter/Cerfia

Überfall auf Gefängnistransporter in Frankreich – 2 Polizisten tot

Mehr «International»

Bei einem Angriff auf einen Gefangenentransporter in Nordfrankreich sind zwei Strafvollzugsbeamte gestorben. Der Angriff erfolgte an einer Mautstelle in Incarville, die Täter sind geflüchtet. Die Täter benutzten zwei Fahrzeuge, eins davon wurde kurz nach Angriff ausgebrannt gefunden.

Laut einer Polizeiquelle wurde der Angriff kurz nach 11 Uhr von mehreren Tätern – deren genaue Anzahl derzeit nicht bekannt ist – durchgeführt, wie Le Monde schreibt.

Ein auf Social Media verbreitetes Video soll die Täter zeigen:

Präsident Emmanuel Macron sprach auf der Plattform X von «einem Schock». Die Nation sei auf der Seite der Familien, der Verletzten und ihrer Kollegen.

«Es wird alles unternommen, um die Urheber dieses Verbrechens zu finden, damit im Namen des französischen Volkes Gerechtigkeit walten kann. Wir werden unnachgiebig sein.»

Zunächst hatte es geheissen, dass drei Beamte getötet worden seien. Diese Zahl wurde inzwischen korrigiert.

(rbu/cma)

Update folgt