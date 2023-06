Mann verletzt 6 Kinder bei Messer-Angriff in französischem Park nahe der Schweizer Grenze

Mehr «International»

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy sechs Kinder und einen Erwachsenen mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde der mutmassliche Täter festgenommen.

Der Zeitung «Le Parisien» zufolge verletzte der Angreifer drei Menschen schwer. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Der Sender BFMTV berichtete, die angegriffenen Kinder seien sehr jung. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach auf Twitter von einem sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte. (saw/sda/dpa)