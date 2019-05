International

Mann klettert auf Eiffelturm und klammert sich 6 (!) Stunden lang fest

Ein Kletterer hat mehrere Stunden in schwindelerregender Höhe an der Stahlkonstruktion des Pariser Eiffelturms ausgeharrt. Das weltberühmte Wahrzeichen war am Montagnachmittag für Besucher gesperrt worden, als der Mann den Turm hinaufkletterte. Gegen 22 Uhr konnten Rettungskräfte den Mann in Sicherheit bringen.

Der Kletterer war ganz in schwarz gekleidet und klammerte sich rund sechs Stunden knapp unter der dritten Etage in rund 270 Meter Höhe an den Gitterstäben fest. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Medien berichteten, der Mann sei psychisch labil.

Suspendu au-dessus du vide pendant plus de six heures : un homme a escaladé la tour Eiffel pour des motivations inconnues et y est resté agrippé jusqu'à la tombée de la nuit avant d'être délogé, entraînant l'évacuation du monument parmi les plus visités au monde #AFP pic.twitter.com/HGero5Rxn5 — Agence France-Presse (@afpfr) 20. Mai 2019

Der Betreibergesellschaft zufolge war der Mann mit dem Lift in die zweite Etage gefahren und kletterte dann in Richtung Spitze. Wie er über die hohen Absperrungen, die auf jeder Etage des Turms angebracht sind, kam, war noch offen. Schliesslich gelang es der Pariser Feuerwehr, mit ihm zu sprechen.

Auf Bildern war zu sehen, wie der Mann sich stundenlang in einer Ecke der Konstruktion unterhalb der obersten Etage festklammerte. Mehrere Einsatzkräfte waren in die Nähe geklettert und versuchten, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen.

Nachdem der Kletterer am Nachmittag entdeckt worden war, evakuierte die Betreibergesellschaft das Wahrzeichen. Rund 2500 Menschen mussten den Turm und das Gelände verlassen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Am Dienstag soll der Turm wieder öffnen.

Der Turm wird jährlich von Millionen Menschen besucht und feierte gerade erst seinen 130. Geburtstag. Er wurde 1889 anlässlich der Pariser Weltausstellung eröffnet. Massgeblich für seinen Bau war der französische Ingenieur Gustave Eiffel verantwortlich. Die Stahlkonstruktion allein wiegt 7300 Tonnen, insgesamt wiegt das Bauwerk 10'000 Tonnen - insgesamt ist der Turm 324 Meter hoch. (sda/dpa)

