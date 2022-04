Emmanuel Macron will sein Präsidentenamt im zweiten Wahlgang verteidigen. Bild: keystone

Was du zur Stichwahl bei Frankreichs Präsidentschaftswahl wissen musst

Bei Frankreichs Präsidentschaftswahl kommt es zum Duell Macron vs. Le Pen. Wir fassen die Informationen dazu hier zusammen.

Frankreich steht nach dem Erfolg des liberalen Staatschefs Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Beide zogen im Kampf um das höchste Staatsamt in die Stichwahl am 24. April ein. Laut vorläufigem Endergebnis vom Montag kam Macron im ersten Durchgang auf 27,84 Prozent der Stimmen und zog unerwartet klar an seiner stärksten Gegnerin vorbei, die bei 23,15 Prozent der Stimmen lag. Die weiteren zehn Kandidaten schieden aus.

Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen ist eine Neuauflage ihres Duells von 2017. Damals unterlag die Rechte dem Politikjungstar klar. «Was am 24. April auf dem Spiel steht, ist keine Wahl der Umstände, sondern eine Entscheidung für die Gesellschaft, eine Entscheidung für die Zivilisation», sagte Le Pen am Sonntagabend. Zwei entgegengesetzte Visionen für die Zukunft hätten sich durchgesetzt.

Stichwahl am 24. April 2022

Zu einer Stichwahl kommt es, falls im ersten Wahlgang kein Kandidat und keine Kandidatin die absolute Mehrheit aller abgegebenen Stimmen auf sich vereint hat. Diese wurde für den 24. April 2022 vorgesehen. Kandidieren dürfen an diesem Tag nur die die beiden erstplatzierten Kandidaten – womit es zur folgenden Ausmarchung:

Emmanuel Macron (LREM): im ersten Wahlgang 27,8 % der Stimmen gewonnen

(LREM): im ersten Wahlgang 27,8 % der Stimmen gewonnen Marine Le Pen (RN): im ersten Wahlgang 23,2 % der Stimmen gewonnen

Empfehlungen gescheiterter Kandidaten

Die Unterstützungsaufrufe für Macron setzten schon kurz nach den ersten Hochrechnungen ein. Grünen, Sozialisten und Republikaner sprachen sich im Kampf gegen Le Pen für den Liberalen aus, der Linke Mélenchon zumindest eindeutiger als vor fünf Jahren gegen die Rechte. Die Formierung einer erneuten «Mauer» gegen Le Pen scheint bereits im Gange.

Die rechte Politikerin hingegen müsste erheblich gegen Macron mobilisieren, um zu gewinnen. Zwar kann sie auf Unterstützer von Éric Zemmour und Stimmen einiger rechter Konservativer setzen, jedoch kaum aus dem Mitte-Links-Lager, dem sie sich nach der Wahl mit Forderungen zu sozialer Gerechtigkeit bereits zu nähern versuchte. Hier würde es ihr wohl vor allem helfen, wenn von Macron frustrierte Linke der Wahl einfach fernblieben und so ihre Prozente in die Höhe trieben.

Resultate des ersten Wahlgangs

(sda/pit)