«Kurden waren das Ziel» – Macron befürchtet rechtsextreme Motive hinter Schüssen in Paris

Das Wichtigste in Kürze

Bei Schüssen in einem kurdischen Kulturzentrum und in Geschäften hat ein Angreifer drei Menschen tödlich verletzt .

Die Politik befürchtet, dass es rechtsextremistische Motive gab und sich die Attacke gegen Ausländerinnen und Ausländer richtete.

Landesweit sollten durchgehend Wachen an Versammlungsorten der kurdischen Gemeinde aufgestellt werden

Der Schock in Paris sitzt nach dem Tod von drei Menschen gross. Bild: keystone

«Er wollte offensichtlich Ausländer angreifen»

Nach den tödlichen Schüssen in einem kurdischen Kulturzentrum und einem Restaurant in Paris ist das Motiv des Täters nach Angaben von Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin noch unklar.

«Er wollte offensichtlich Ausländer angreifen», ob speziell Kurden, sei unklar, sagte der Minister am Freitag. «Es ist nicht klar, ob diese Person wie auch immer politisch engagiert ist, auch wenn ihre Motivation offensichtlich ein Angriff auf Ausländer war.» Das Motiv sei unbekannt, ein rechter Hintergrund der Tat werde aber geprüft.

Deutlichere Worte wählte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er spricht von einem absichtlichen Angriff auf Kurden. «Die Kurden in Frankreich waren das Ziel eines niederträchtigen Angriffs mitten in Paris», schrieb der Staatschef am Freitagabend auf Twitter. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin gab am Freitagabend weitere Details. Bild: keystone

Der mutmassliche 69 Jahre alte französische Täter sei nicht als Rechtsextremist bei den Sicherheitsbehörden erfasst gewesen, sagte Darmanin.

«Im Moment, in dem ich spreche, kann ich nicht sagen, dass er für rechtsextreme Taten bekannt war, auch wenn der Befund und die Vorgehensweise uns das in den kommenden Stunden natürlich besonders prüfen lassen werden.» Der Mann habe allein gehandelt und habe als Sportschütze über etliche Waffen verfügt.

Frankreichs Politik reagierte und kündigte an, kurdische Treffpunkte besser schützen zu wollen. Landesweit sollten durchgehend Wachen an Versammlungsorten der kurdischen Gemeinde aufgestellt werden, so der Innenminister weiter. Auch türkische diplomatische Vertretungen im Land sollten geschützt werden, um Gegenangriffe zu verhindern.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach von einer Tat «eines Rechtsextremisten»: «Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen», schrieb Hidalgo am Freitag auf Twitter. «Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite.»

Mehrere Schüsse im Friseursalon

«Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrschte Panik», sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. «Ich habe zwei Polizisten in einen Friseursalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt», sagte ein Anwohner.

Bei dem Angriff erschoss der Angreifer nach Angaben des Innenministers zwei Menschen vor einem kurdischen Kulturzentrum, ein weiteres Todesopfer gab es in einem nahe gelegenen Restaurant. Drei weitere Menschen wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich. Von den Opfern sei niemand bei den französischen Polizeibehörden bekannt gewesen.

Medienberichten zufolge kannte die Polizei den Verdächtigen bereits. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann sei wegen zwei versuchter Tötungen bekannt. Die Zeitung «Le Parisien» schrieb, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedachte der Opfer und ihrer Familien. Im Stadtteilrathaus des 10. Arrondissement werde ein psychologischer Dienst zur Unterstützung eingerichtet.

Emmanuel Grégoire, der für die Pariser Bürgermeisterin arbeitet, dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags. (pit/aeg/sda/dpa)