Polizisten, die gegen Gelbwesten vorgingen, sind selber wütend

Mehr als 1,7 Milliarden: So viel geben Krankenkassen für ihre Verwaltung aus

Bis zu zehn Millionen Franken investieren Krankenkassen allein in Werbung und Provisionen. Die Effizienz der 22 Kassen variiert jedoch stark – und die Differenz bei den grössten zehn Versicherern ist nur schwer zu rechtfertigen.

Der Druck auf die Gesundheitsbranche steigt und steigt. In der Kritik stehen vor allem Ärzte, Spitäler und Pflege. Dabei unterscheiden sich auch die Krankenkassen in ihrer Effizienz. Zwar geben sie am meisten für Prämien aus. Wegen dieses Kostenblocks gibt es wenig Spielraum.

Was jedoch von den Krankenkassen als Verwaltungsaufwand abgebucht wird, variiert stark. Denn darunter fallen nebst Personalkosten auch die Ausgaben für Werbung und Provisionen. Der Verwaltungsaufwand machte gemäss …