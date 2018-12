International

Diese Bilder schockieren Frankreich – 700 Schüler verhaftet



Bei einer Schülerdemo am Donnerstag griff die Polizei skrupellos durch und zwang Schüler mit den Händen über dem Kopf in die Knie. Der jüngste unter den verhafteten Schülern soll gerade mal zwölf Jahre alt sein.

Die Twitter-Seite «Violences Policières» verbreitet nun Bilder der besagten Verhaftungen, die sich an der Antoine-de-Saint-Exupéry-Schule in Mantes-la-Jolie, der Region um Paris herum, zugetragen haben soll. «Endlich ruhige Schüler», hört man einen Polizisten in einem Twitter-Video sagen.

Achtung: Bilder können verstörend wirken D'autres images de l'interpellation de dizaines de lycéens, aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/ghv8K91e7l — Violences Policières (@Obs_Violences) 6. Dezember 2018

Die Schülerproteste folgen auf die Protestwelle, die von den «Gelbwesten»-Demonstranten ausgelöst wurde. Seit Mitte November protestieren die «Gelben Westen» in Frankreich gegen höhere Steuern – es kam zu heftigen Ausschreitungen. Der Protest hat sich inzwischen ausgeweitet, in der kommenden Woche wollen auch die Landwirte demonstrieren.

Wenn der Bildungsminister nicht bald eine starke Antwort gebe, werde es Todesfälle geben, sagte der Präsident der Nationalen Schülerunion, Louis Boyard, am Donnerstag im Gespräch mit dem Sender BFMTV. Er fürchte bei den Protesten Gewalt – und rief gleichzeitig zur Ruhe auf.

