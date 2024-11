Geiselnahme in Paris: Angestellte in Restaurant festgehalten

Mehr «International»

In Paris soll es am Samstagnachmittag zu einer Geiselnahme gekommen sein. Laut der Pariser Feuerwehr habe der Restaurantbesitzer des Lokals l'Olivier in Issy-les-Moulineaux die Angestellten als Geiseln genommen.

Anderen Quellen zufolge soll der Sohn des Besitzers der Geiselnehmer sein. Dieser soll mit einer Waffe bewaffnet sein und mitgeteilt haben, dass er sich selbst umbringen wolle.

(hkl)

Update folgt ...